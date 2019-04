Marassi, nasconde 15 chili di hashish nello scooter. Scoperto da poliziotto fuori servizio

Genova. Ieri sera un poliziotto delle volanti, libero dal servizio, ha notato un uomo che, in modo frettoloso, riponeva nel vano sottosella di uno scooter in sosta diversi involucri, del tutto simili ai classici panetti di hashish, per poi allontanarsi a piedi.

L’agente ha immediatamente avvisato il centro operativo, continuando a tenere d’occhio il veicolo.

I primi accertamenti hanno consentito di risalire all’identità del proprietario della moto, un genovese di 50 anni con a suo carico numerosi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato rintracciato dagli operatori delle volanti, che hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, estesa al mezzo.

Nel sottosella i poliziotti hanno rinvenuto 30 involucri di cellophane, ciascuno contenente 10 tavolette di hashish, per un peso complessivo di 15,405 chili. Lo stupefacente, lo scooter ed il cellulare del genovese sono stati sequestrati mentre l’uomo veniva arrestato.