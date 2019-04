Mangialunga Fontanegli, iscrizioni aperte per il percorso enogastronomico in 10 tappe

L’evento è ancora lontano, ma le iscrizioni sono già aperte, visto che la macchina organizzativa è complessa, fatta di volontari. Domenica 26 maggio si terrà la XVIIª Mangialunga di Fontanegli, in val Bisagno.

5 km di percorso enogastronomico lungo i rioni rurali della delegazione genovese.

Si potranno gustare prelibatezze liguri, dall’aperitivo al dolce, rispettando il seguente itinerario e menù:

– Partenza dal “Campo Sportivo” presso la Sede dell’USF74 – via Spallarossa 1

•1ª tappa – “Ciassà” Società San Pietro – Aperitivo: Cocòlli / Cortese

•2ª tappa – “Bascæ” – Degustazione: Salumi piacentini / Ortrugo dei Colli Piacentini

•3ª tappa – “Peuzzo” – Degustazione: Farinata, focaccia genovese con salame / Pinot Grigio

•4ª tappa – “Cadàle” – Trenette al pesto con basilico dell’”Azienda agricola Calcagno Paolo” / Bonarda

•5ª tappa – “Ronchètti” – Ravioli al Tocco / Dolcetto d’Acqui

•6ª tappa – “Picàssi” – Dessert: Sorbetto al limone “Tonitto”

•7ª tappa – “Trailètta” – 1° Secondo: Cima e pomodori / Gutturnio frizzante

•8ª tappa – “Pürtæ” – 2° Secondo: Porchetta al forno e patatine fritte / Gutturnio fermo

•9ª tappa – “Tràila” – Formaggio grana e pere / Muller Thurgau

•10ª tappa – “Campo Sportivo” – Dolce: Panarellina “Panarello” / vino Moscato.

Ogni tappa gastronomica sarà allietata da musica dal vivo con possibilità di ballo, canto libero e tanta allegria.

Nel contesto si svolgerà l’XII° concorso fotografico con premi alle prime tre foto classificate (come da regolamento consultabile sul sito e consegnato alla partenza).

Alle ore 18, al campo sportivo, verranno sorteggiati, tra tutti i partecipanti adulti, tre premi offerti dagli sponsor.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo prestabilito dall’organizzazione.

Programma:

Ritrovo sul Campo Sportivo di Fontanegli, con partenza a scaglioni di 50 persone circa dalle 11 alle 14. Tempo mininimo stimato del percorso circa 4 ore.

Prezzo adulti 30 euro, ragazzi da 7 a 12 anni 15 euro, bambini sotto i 6 anni gratis.

Iscrizione con pagamento anticipato direttamente nella sede dell’ U.S. Fontanegli ’74 oppure nei seguenti punti vendita:

– Edicola corso De Stefanis 81 r – Genova

– Edicola Donati – corso Europa 351 – B (incrocio Via Dell’Ombra) – Genova

– Beacco oreficeria – via B. Buozzi 42/R – Genova

– Area di servizio Repsol – via Struppa 113/A/R – Genova Prato

– L’edicola sas di C. Maragliano – piazza Fontane Marose 10/R – Genova

– L’Idraulica & C. snc – via Lorenzo Pareto 6 R Genova

– Beacco Moda – via Pisa 8 A – Genova

o tramite bonifico bancario indirizzato a: “U.S. Fontanegli ‘74 “, Banca Passadore filiale di Molassana

IBAN: IT95P0333201405000001220780

È possibile effettuare un bonifico unico per gruppi specificando nella causale il numero dei partecipanti divisi tra adulti, ragazzii da 5 anni a 12 e bambini fino a 6 anni, e il n° di telefono del capogruppo. Quindi trasmettere ricevuta via email a usf74@usfontanegli74.com

oppure tramite Satispay indicando la causale come sopra.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in Beneficenza e al Fondo attività culturali, sociali e sportive. Per info vedere il sito http://www.usfontanegli74.com .