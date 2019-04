Genova. Continua la protesta dei residenti di lungomare Canepa, riuniti nell’omonimo comitato, che questo pomeriggio insieme ad alcuni rappresentanti del municipio Centro Ovest e di Legambiente hanno esposto striscioni e cartelli al passaggio dei corridori del Giro dell’Appennino.

“Lungomare Canepa, ponte Morandi ora è qui: smog, rumore e scosse, no salute no sicurezza” si legge in uno dei grandi cartelli. “Basta servitù senza rispetto, è tempo di riqualificare” recitava un altro e un terzo cartello disegnano come un vero cartello stradale: “Smog e rumore, nessuna tutela”.