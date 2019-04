Genova. Corsa contro il tempo nel cantiere di Lungomare Canepa, dove da stamattina gli operai stanno lavorando alacremente per stendere l’asfalto sulla sesta corsia, quella più a mare, e arrivare ad aprirla entro la giornata di oggi. Come annunciato nei giorni scorsi.

Non manca molto, e l’apertura al traffico potrebbe essere davvero questione di ore. Quello che resta è però il cantiere: il completamento dell’opera appare lungi da essere completato. Restano infatti da terminare i lavori sulla fascia di rispetto a mare, cioè marciapiede e pista ciclabile, e la sistemazione delle alberature lato monte e tra le carreggiate, oltre al nuovo muro che separerà la strada dall’area portuale.

di 10 Galleria fotografica Lungomare Canepa asfalto sesta corsia









E poi, soprattutto, ci sarà da risolvere il nodo della galleria fono assorbente, richiesta a gran voce dai residenti della zona, che da mesi vivono praticamente con un’autostrada in casa. Lo stesso sindaco Marco Bucci ha ricordato, a margine del Consiglio comunale, che questa sarà fatta, ma oggi manca ancora la progettazione. I tempi saranno ancora lunghi.

Per quanto riguarda, invece, il progetto oggi in esecuzione, dalla direzione dei lavori si parla di almeno 30/40 giorni di lavori “per lo più notturni”, per poter considerare chiuso il cantiere. Va ricordato che, a prescindere dalle scadenze rinnovate in corsa, secondo il primo progetto iniziale (del 2015), i lavori sarebbero dovuti terminare nel 2017. Come passa il tempo quando ci si diverte.