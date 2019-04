Lista Crivello e Progetti Comuni si autotassano per acquisto corone 25 aprile

Genova. Si sono autotassati per comprare due corone commemorative in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, i rappresentanti di Lista Crivello e dell’Associazione “Progetti Comuni” e domani, mercoledì 24 aprile, dalle ore 10, le posizioneranno all’interno del territorio del Municipio Medio Levante, prima in via Strasserra, dalle piscine di Albaro, per onorare il Partigiano Emanuele Strasserra e, successivamente, in passo Vezzelli per ricordare il Partigiano Armando Vezzelli.

“Abbiamo atteso prima di decidere e, dopo aver appreso che il presidente di centro-destra del Municipio Medio Levante ha acquistato soltanto 4 corone e non si hanno notizie degli impegni assunti dal sindaco ad acquistare le corone mancanti, ci siamo autotassati”, scrivono nella nota stampa.

“Un atto simbolico ma per noi ricco di significato. Un gesto effettuato con lo sguardo rivolto al futuro con la consapevolezza che, senza memoria, il futuro è a rischio. Un gesto per riaffermare con forza che tutti eletti nelle istituzioni hanno il dovere di valorizzare la Costituzione, ricordando e commemorando gli italiani che si sacrificarono per garantire la libertà nel nostro Paese”, queste le motivazioni espresse.

Parteciperanno anche i rappresentanti dell’Anpi, della “Lista Crivello” del Municipio Levante e di “A Sinistra” del Municipio Medio Levante.