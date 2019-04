Linee Amt tra centro, ponente e Valpolcevera: variazioni di percorso nelle notti dal 15 al 18 aprile

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Buranello per lavori stradali, dal 15 aprile al 18 aprile, ogni sera dalle ore 21.00 alle ore 4.00, le linee 1, 9, N1, N2 e FP modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, via Avio dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: regolare percorso.

Linee 9, N1, FP

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: regolare percorso.

In Val Bisagno a seguito dell’interdizione al transito veicolare di ponte Feritore per lavori stradali, da inizio servizio di lunedì 15 aprile e fino al termine degli interventi, la linea 474 e il servizio integrativo I21 modificheranno il percorso: Linea 474

Direzione piazzale Bligny: i bus, giunti in via Piacenza, svolteranno per via Emilia, ponte Gallo, via Adamoli dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Preli: percorso regolare.

Servizio integrativo I21

Direzione via Spalato: i bus, giunti in via Piacenza, svolteranno per via Emilia, ponte Gallo, via Adamoli dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via De Vincenzi: percorso regolare.

L’ascensore di Quezzi, inoltre, lunedì 15 aprile, resterà chiuso dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione.