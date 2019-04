Genova. Una pasquetta senza pioggia ma caratterizzata da un’atmosfera “lattiginosa” con il cielo carico di particelle di sabbia del deserto, che resteranno in sospensione. A spiegarlo è Limet che, a ridosso del ponte di Pasqua, conferma le previsioni precedenti aggiungendo qualche dettaglio,

“La parte calda del complesso sistema perturbato che sta determinando intenso maltempo nel sud della Spagna – spiegano i previsori – si sta mettendo in movimento verso nord proprio in queste ore. L’immagine satellitare rileva una lunga banda di nubi distesa tra la Sardegna e la Sicilia. Si tratta di nubi in prevalenza alte e sottili non foriere di pioggia.

Le previsioni fatte due giorni fa per Pasqua e Pasquetta sono confermate: a Pasqua avremo un cielo velato/lattiginoso su tutta la Liguria; in alcuni punti il cielo tenderà un po’ al grigio, ma non ci saranno piogge. Temperature molto gradevoli. I venti di Scirocco tanto sbandierati dai media saranno presenti solo al sud e sulle Isole. Qui in Liguria avremo venti da nord-est (quindi di terra, non di mare).

Pasquetta con cielo inizialmente ancora velato/lattiginoso con notevole presenza di sabbia desertica in sospensione che lo renderà a tratti giallastro. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità, sempre medio-alta, ma progressivamente più spessa. Piogge sinceramente non ne vediamo, a parte qualche goccia sporca di sabbia: se proprio dovrà piovere, lo farà in serata e in maniera molto debole, quando la giornata sarà ormai conclusa.