Liguria, un fine settimana a tutto rugby: i risultati

Recco. In Liguria è stato un fine settimana a tutto rugby. Si è giocato in tutte le categorie ed a Recco si è sviluppato un vero rugby day con ben tre partite e, per il club rivierasco, è stato un vero en plein. Tre limpide affermazioni, una con la squadra senior che ha messo alle corde un ottimo Biella, recuperando posizioni in classifica generale, un’altra con la squadra dei Cadetti che ha costretto alla resa il coriaceo Golfo dei Poeti spezzino rilanciando le proprie chances per la promozione. La terza vittoria dei padroni di casa si riferisce alla pur risicata affermazione (8/6) della Franchigia Giovanile Rugby Ligues 1, formata da atleti del Recco e dello Spezia, sui pari età del Biella.

Sconfitto in Serie A, a Milano dall’ASR, il CUS Genova è sceso al settimo posto assoluto, mentre l’Amatori Genova di Serie B si è arreso a Milano con l’Amatori&Union, tanto che la salvezza dalla retrocessione ora si fa sempre più difficile.

Serie A girone 1 (VI giornata ritorno)

Tossini Recco – Edilnol Biella 33/17

A.S.R. Milano – CUS Genova 36/27

Accademia Ivan Francescato – TK Group VII Torino 73/12

Sitav Lyons Piacenza – CUS Milano 33/10

Itinera CUS Torino – Parabiago 19/26

Classifica: Lyons Piacenza 64, Accademia 49, A.S.R. 46, CUS Torino 44, Parabiago 43, Recco 42, CUS Genova 40, Biella 29, VII Torino 19, CUS Milano 16.

Serie B girone 1 (VI giornata ritorno)

Amatori&Union Milano – Amatori Genova 35/7

Amatori Capoterra – Nordival Rovato 34/27

I Centurioni Lumezzane – Varese 44/31

Bergamo – Tutto Cialde Lecco 18/18

Monferrato – Everest Piacenza 29/17

Sertori Sondrio – Probiotical Novara 41/18

Classifica: I Centurioni 81, Monferrato 72, Rovato 65, Piacenza 54, Bergamo 52, Capoterra 44, Lecco (*) 38, Varese (*) 32, Sondrio 29, Amatori&Union 23, Amatori Genova 11, Novara 10.

(*) = da recuperare

Serie C/1 girone 4 Promozione (I giornata ritorno)

CUS Genova/B – Ivrea 17/20

CUS Pavia – San Mauro 17/20

Rivoli – Savona 19/8

Classifica: Ivrea 27, Savona e Rivoli 16, CUS Genova/B 12, San Mauro 11, CUS Pavia 6.

Serie C/1 girone 4 Passaggio (I giornata ritorno)

Union Riviera – Biella/B (non disputata per rinuncia Biella)

CUS Torino/B – Moncalieri 13/13

Amatori Verbania – Stade Valdotain 39/26

Classifica: Amatori Verbania 25, CUS Torino/B 20, Stade Valdotain 18, Biella/B e Union Riviera 11, Moncalieri 5.

Serie C/2 Liguria/Piemonte II fase girone A (II giornata andata)

ProRecco/B – Golfo dei Poeti La Spezia 22/18

Volvera – Cuneo Pedona 24/21

Classifica: Golfo dei Poeti Spezia e Cuneo Pedona 6, Volvera 5, ProRecco/B 4.

Serie C/2 Liguria/Piemonte girone B (II giornata andata)

R.C. Spezia – Lions Tortona 22/8

Collegno – Chieri 15/54

Classifica: Tortona e Chieri 10, Spezia 5, Collegno 0.

Under 18 Girone 1 Élite (IX giornata ritorno e ultima)

FTGI Embriaci – Kawasaki Robot Calvisano 10/24

Under 18 Territoriale II fase girone 1 (III giornata ritorno)

Union Riviera – Biella 3/27

Ivrea – FTGI RugbyLigues1 26/13

Cuneo Pedona – FTGI Embriaci2 34/24

Classifica: Biella 36, Ivrea 35, FTGI Rugby Ligues1 29, Union Riviera 10, FTGI Embriaci 7, Cuneo Pedona 5.

Under 18 Territoriale girone 2 (IV giornata ritorno)

FTGI RugbyLigues2 – Moncalieri 55/12

Amatori Genova – Amatori Novara 20/6

Collegno – San Mauro 10/47

Rivoli in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues2 36, Amatori Genova 32, San Mauro 25, Novara (*) 19, Moncalieri 18, Rivoli 16, Collegno (*) 7.

(*) = da recuperare

Under 16 girone 1 Élite (V giornata ritorno)

Rho – Province dell’Ovest 36/12

Under 16 II fase girone A (I giornata ritorno)

FTGI RugbyLigues1 – Biella 8/6

CUS Torino – Monferrato 33/7

Classifica: CUS Torino 17, Biella 11, RugbyLigues1 8, Monferrato 1.

Under 16 II fase girone B (V giornata andata)

Amatori Genova – Amatori Novara 36/25

Rivoli – Moncalieri 34/14

Cus Genova in pausa

Classifica: Amatori Genova 20, CUS Genova 15, Novara 9, Rivoli 6, Moncalieri 2.

Under 16 II fase girone C (V giornata andata)

Collegno – San Mauro 36/26

Union Riviera – Chieri 19/47

FTGI RugbyLigues2 in pausa

Classifica: Collegno 19, Chieri 15, San Mauro 11, FTGI RugbyLigues2 5, Union Riviera –3.

Under 14 II fase – XIX giornata

Province dell’Ovest1 – CUS Genova/1 41/19

Province dell’Ovest2 – CUS Genova2 24/33

Cffs Cogoleto&P.O. –Imperia 5/74

Sanremo – Amatori Genova 5/31

Savona – Alessandria 28/12

Sanremo – Alessandria 12/52

Savona – Amatori Genova 15/19