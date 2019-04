Genova. Quarantotto medaglie per gli atleti del Genova nuoto ai Campionati regionali estivi lifesaving, svoltisi alla Sciorba nel weekend del 6 e 7 aprile. Sette campioni regionali, tre nuovi primati societari e due pass per i campionati italiani di categoria.

Il trascinatore del gruppo questa volta è stato un Simone Barbieri che, nonostante abbia ancora qualche disturbo alla spalla, è stato autore di una gara quasi perfetta nei 200 m super lifesaver, che lo ha portato vicinissimo alla qualificazione ai campionati italiani assoluti e si è laureato campione regionale junior in ben tre prove.

“Dal punto di vista cronometrico, come ci si aspettava, nessun risultato particolarmente eclatante; segno del grande lavoro che si sta facendo in vista della nove giorni di gare nel mese di maggio, che prevede campionati italiani assoluti in piscina, rescue a squadre, campionati italiani assoluti e di categoria in mare e soprattutto dei campionati italiani estivi di categoria in piscina a luglio – spiega il tecnico Gaia Barlocco – I ragazzi da un mese ormai hanno ripreso la preparazione per le gare oceaniche in aggiunta alla piscina e alla palestra a cui ovviamente si accompagna anche il carico della scuola: molti di loro quest’estate dovranno affrontare anche l’esame di stato. Per questo sono giorni di grande fatica e ci vuole del tempo per prendere il ritmo di questa nuova routine. Bisogna stringere i denti e continuare a lavorare con costanza e concentrazione. Superato maggio, la strada è in discesa. Sono fiduciosa che tutti troveranno le energie per finire la stagione alla grande”.

Campioni regionali

Christian Conti: 100 m manichino con pinne e torpedo R (1’08”79)

Lorenzo Moi: 100 m percorso misto J (1’19”44)

Simone Barbieri: 100 m manichino con pinne J (55”28); 100 m manichino con pinne e torpedo J (1’00”37 personal best all time); 200 m super lifesaver J (2’28”07 record personale stagionale a un soffio dalla qualificazione ai campionati italiani assoluti)

Luca Daceva: 200 m super lifesaver C (2’24”34)

Margherita Manni: 100 m percorso misto S (1’29”72)

Giada Caruso: 100 m manichino con pinne e torpedo C (1’07”83); 200 m super lifesaver C (2’47”28)

Staffetta 4×50 ostacolai junior maschile (Moi – Gallino E. – Conti – Barbieri)

Gli altri medagliati

Christian Conti: bronzo 50 m manichino (42”13); bronzo 100 m ostacoli (1’08”23); argento 200 m super lifesaver (2’48”35); argento 100 m manichino con pinne (1’01”48)

Lorenzo Moi: bronzo 200 m ostacoli (2’17”18); argento 50 m manichino (38”11); argento 200 m super lifesaver (2’35”87)

Giada Caruso: bronzo 50 m manichino (45”98)

Giacomo Baldasso: argento 200 m ostacoli (2’16”00 miglior crono stagionale e nuovo record societario cadetti); bronzo 200 m super lifesaver (2’37”01)

Edoardo Macrì: argento 100 mt. manichino pinne (53”79); bronzo 100 m percorso misto (1’19”17)

Luca Daceva: bronzo 50 m manichino (37”07); bronzo 100 m manichino con pinne e torpedo (1’02”12); argento 100 m percorso misto ( 1’16”27); bronzo 200 m ostacoli (2’19”63)

Davide Leone: al rientro nelle competizioni, bronzo 200 m ostacoli (2’30”20); bronzo 100 m manichino con pinne e torpedo (1’05”42)

Gianluca Bellan: argento 100 m manichino con pinne e torpedo (1’03”59); argento 100 m manichino pinne (59”31); argento 50 m manichino (35”97 nuovo primato societario senior)

Gaia Leone: argento 200 m ostacoli (2’30”91); bronzo 200 m super lifesaver (2’55”01); argento 100 m manichino con pinne e torpedo (1’09”61)

Simone Barbieri: bronzo 50 m manichino (38”20 qualificazione ai campionati italiani di categoria)

Laura Lori: argento 100 m percorso misto (1’35”56 nuovo record personale stagionale); bronzo 100 m manichino con pinne e torpedo (1’11”06); bronzo 100 m manichino con pinne (1’04”92)

Margherita Manni bronzo 50 m manichino (46”04)

Amos Gallino: bronzo 100 m manichino con pinne e torpedo (1’21”60)

Staffetta 4×50 ostacoli senior femmifinile (Leone – Manni – Lori – Caruso) argento con nuovo record societario categoria cadette

Staffetta 4×50 ostacoli cadetti maschile (Baldasso – Daceva – Gallino M. – Macrì) argento

Staffetta 4×25 manichino senior femminile (Lori – Manni – Leone – Caruso) bronzo

Staffetta 4×25 manichino junior maschile (Gallino E. – Moi – Conti – Barbieri) argento

Staffetta 4×25 manichino cadetti maschile (Macrì – Baldasso – Gallino M. – Daceva) argento

Staffetta 4×50 mista senior femminile (Manni – Lori – Leone – Caruso) bronzo

Staffetta 4×50 mista junior maschile (Moi – Conti – Gallino E. – Barbieri) argento

Staffetta 4×50 mista cadetti maschile (Gallino M.– Macrì – Baldasso – Daceva) argento

Da segnalare la qualificazione di Simone Barbieri ai campionati italiani di categoria nei 200 m ostacoli Junior e l’ottimo esordio della nuova tesserata Samira Campora, giunta ai piedi del podio nei 50 m manichino Cadette a 1’’ dalla qualificazione ai nazionali di categoria e a 2” secondi dal pass per gli italiani anche nei 100 torpedo.

Tutta la squadra coglie l’occasione per mandare un abbraccio ai due atleti Samuele Scopelliti e Melissa Cotza che, a causa di un infortunio il primo e per motivi di salute la seconda, non hanno potuto prendere parte alla manifestazione, con l’augurio di rivederli presto in vasca.