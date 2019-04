Le imprese genovesi alla prova del check-up digitale, serve più presenza sui social

Genova. Sono state un centinaio circa le aziende che hanno partecipato al Laboratorio Digitale organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova: circa un centinaio di imprenditori e liberi professionisti che hanno ascoltato dei interventi di esperti di web marketing e si sono sottoposti a brevi “Check Up” digitali di 15 minuti.

Nei check-up, i tre digital promoter del Pid genovese hanno controllato la presenza su internet a chi lo richiedeva, fornendo suggerimenti pratici di miglioramento e impostando insieme una strategia digitale su misura.

Il Check Up digitale è solo il primo tassello di uno strumento di valutazione del livello di maturità digitale, lo Zoom 4.0, una valutazione guidata che effettua una ricognizione più approfondita dei processi produttivi al fine di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione più opportuni da avviare in chiave Impresa 4.0.

“In un minuto di un giorno qualunque, su internet, si fanno 3,8 milioni di ricerche con Google e si scrivono 41,6 milioni di messaggi su Whatsapp e Facebook Messenger – spiega Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova e Digital Leader del Pid genovese – La missione delle Camere di Commercio è proprio quella di fare in modo che anche le piccole e medie imprese di escano a vivere la trasformazione digitale come un’opportunità e non come una minaccia”.