L’Associazione Gaslini onlus cerca volontari per il fundraising in favore dell’Istituto

Genova. L’Associazione Gaslini Onlus intende ampliare la propria squadra di volontari per intensificare l’attività di fundraising a beneficio dell’Istituto Giannina Gaslini. Gaslini Onlus raccoglie fondi e promuove iniziative di raccolta per contribuire al finanziamento di progetti speciali dell’Istituto G. Gaslini e aiutarlo per le sue prime e più urgenti necessità: accoglienza, assistenza e cura, ricerca pediatrica e sviluppo tecnologico sono i principali ambiti di intervento in cui Gaslini Onlus è al fianco del noto ospedale pediatrico genovese.

“La nostra associazione – dichiara il presidente dell’Associazione Gaslini onlus Claudio Andrea Gemme – ha bisogno dell’aiuto di tante persone che possano, con il proprio entusiasmo e impegno, donare un po’ del loro tempo per sostenere le nostre attività di raccolta. Abbiamo già molti amici e sostenitori e molti altri vorremmo accoglierne tra quelli che hanno nel cuore il Gaslini, il nostro grande ed eccellente ospedale dei bambini”.

Già dal prossimo giugno sono previste attività di raccolta fondi organizzate da Gaslini onlus e sarà fondamentale la fattiva collaborazione di volontari. Per chi fosse interessato ad entrare a far parte della squadra di volontari Gaslini Onlus, potrà inviare la propria candidatura a info@gaslinionlus.it e ricevere informazioni al numero 010 56362852.