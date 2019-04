Lanterna Taekwondo terza tra le società agli Interregionali liguri

Genova. Ventinove medaglie spingono la Lanterna Taekwondo al terzo posto nella classifica degli Interregionali Liguria di Quiliano.

Dieci ori, dieci argenti e nove bronzi: grande soddisfazione per il maestro Fabrizio Terrile “per una splendida prova corale in cui tutti danno il massimo per portare più in alto possibile il nome della nostra società”.

A vincere sono Layla Binelli, Serena Ferro, Tommaso Luigi Fossaceca, Matteo Casanova, Lorenzo Gambini, Martina Meoli, Marco Didier Torre, Matthew Cavazzuti, Gaia Littorno, Habiba Afli.

Piazza d’onore per Flavio Russo, Gutierrez Melanie, Anahì Zambrano, Martina Gambini, Rachele Pinna, Christian Versienti, Ahilyn Stephany Libero, Simone Effori, Andrea Abbate, Serena Carega, Daniele Manzo.

Terzi classificati Alessandro Macario, Christian Larosa, Francesco Venga, Stefano Maggiolo, Tommaso Perticaro, Silvia Ludovica Guenna, Paola Nardi, Lorenzo Dermidoff, Francesco Bottino.