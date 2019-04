Genova. Dopo un viaggio durato 17 anni – nel 2002 vennero affidati i lavori di restauro, più volte naufragati tra crisi aziendali, inchieste e altri intoppi – la vettura 2 della cremagliera di Granarolo, un gioiellino della storia dei trasporti che compie 90 anni esatti, torna a casa completamente restaurata e rinnovata.

E’ arrivata a bordo di una bisarca Vernazza nella tarda serata di ieri, è stata posizionata sui binari alla partenza della linea, sopra Principe, e oggi sarà trasferita nell’officina di Granarolo per le verifiche tecniche. Una volta superato il collaudo “Ustif”, tra alcune settimane (si spera) la vettura 2 verrà rimessa in servizio.

Con due vetture in azione la frequenza del servizio potrà tornare intorno a 15 minuti (nell’ora di punta) molto più accettabile rispetto alla mezz’ora di oggi e in caso di guasto non si fermerà completamente il collegamento.