La “Storia in piazza” a Palazzo Ducale: chiusura a quota 23 mila

Genova. Si è chiusa con oltre 23.000 presenze La X edizione di La Storia in Piazza, curata da Luciano Canfora con Franco Cardini. La rassegna dedicata al tema UTOPIA in quattro giorni (dal 4 al 7aprile) ha proposto anche quest’anno numerosissime occasioni per approfondire sia da un punto di vista storico, sociologico, filosofico e umanistico il tema UTOPIA.

Sono state 51 le conferenze, oltre 150 tra attività e laboratori didattici, 4 le mostre, 2 conferenze spettacolo, 1 serata con proiezioni fino a notte inoltrata di cortometraggi. Le conferenze dedicate alle scuole, nelle giornate di giovedì e venerdì, sono state seguite in streaming da oltre 1100 istituti della Liguria, Piemonte, Lombardia e in particolare di Milano. Un’offerta culturale di altissima qualità, premiata da un folto pubblico per tutte le giornate del festival.

A chiudere questa edizione del festival Luciano Canfora con la lectio Il futuro dell’utopia, La Storia in Piazza si conferma per il prossimo anno dal 2 al 5 aprile, sempre con la curatela di Luciano Canfora con Franco Cardini, e il tema è “Raccontare la storia”.