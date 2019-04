La Silent disco arriva al Porto Antico, sabato sera si balla con le cuffie e sotto le stelle

Genova. La Silent Disco torna in grande stile nel cuore di Genova, a Porto Antico, sabato 20 aprile dalle 22, a pochi passi dal mare, grazie alla collaborazione tra Porto Antico di Genova, Banano Tsunami Eventi e l’associazione culturale Mojotic.

La Silent Disco è molto di più di una semplice discoteca itinerante e silenziosa; grazie alla tecnologia delle cuffie wireless SilentArena, infatti, i partecipanti possono condividere, ballare e cantare nello stesso spazio canzoni e musiche diverse. Le cuffie si colorano a seconda del DJ che si sta ascoltando, creando eclettiche sfide tra le tre consolle che cercano di conquistarsi il dancefloor illuminandolo del proprio colore, disco dopo disco, traccia dopo traccia.

La storia della Silent Disco Mojotic inizia nel 2009, nella Baia del Silenzio a Sestri Levante quando venne sperimentata per la prima volta durante l’after-party seguito al concerto degli Easy Star All Stars. Nei successivi anni la manifestazione ha avuto sempre più seguito, grazie all’originalità dell’idea e alla bravura organizzativa di Mojotic, fino a diventare oggi un appuntamento nazionale imperdibile, ad Agosto, per migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia.

Sabato 20 aprile davanti al tendone di Piazza delle Feste a Porto Antico queste le consolle allestite sul palco: Anni 90 / 2000 / Reggaeton a cura di 2000 Hits Party con Robbie Rocca e Alberto Pernazza in consolle, Hip Hop / Trap con Dj Angioni + Effe El Nari, il canale dedicato interamente al Rock con in consolle il collettivo Rockafort e per concludere il canale LIVE music con tutte le hit pop da cantare e ballare eseguite da Dario Mason e la sua inseparabile chitarra.

Le prevendite sono disponibili sul sito www.mojotic.it ma sarà possibile anche noleggiare le cuffie direttamente in loco al costo di 15€.