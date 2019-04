La prima volta a Genova dell’ambasciatore Usa Eisenberg

Genova. Prima volta a Genova per l’ambasciatore americano in Italia Lewis Michael Eisenberg. Il diplomatico, noto anche come imprenditore, ha incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci a palazzo Tursi dove hanno dialogato e visitato il museo dedicato al violinista Paganini.

Lewis Michael Eisenberg (Chicago, 10 agosto 1942) è un diplomatico, imprenditore e ambasciatore statunitense. Attualmente è Ambasciatore statunitense in Italia e a San Marino. È noto per aver co-fondato e diretto la società di private equity Granite Capital International Group LP.

Ha una storia pluridecennale nella raccolta di fondi politici americani e ha ricoperto un certo numero di nomine nazionali, statali e estere nel corso della sua carriera, tra cui presidente dell’Autorità portuale di New York e New Jersey, al tempo dell’attacco dell’11 settembre 2001 al World Trade Center, in cui l’Autorità Portuale ha operato.

È stato un vero piacere poter incontrare e accogliere a #PalazzoTursi l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis Eisenberg per la prima volta a #Genova ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/InVaCpx1IN — Marco Bucci Sindaco (@buccipergenova) 26 aprile 2019

Nel mese di luglio 2017, Eisenberg è stato nominato dal presidente Donald Trump per diventare l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.[3] È stato confermato dal Senato degli Stati Uniti il 3 agosto 2017.