La coppa del mondo di vela arriva a Genova: da lunedì 900 atleti provenienti da 60 nazioni

Genova. Dal 15 al 21 aprile arriva per la prima volta in Italia una tappa dell’Hempel World Cup Series. L’evento, presentato in Regione con il governatore Toti ed il sindaco Bucci, rappresenta una delle tre tappe mondiali delle World Cup Sailing Series (le altre sono Miami negli Usa e Enoshima in Giappone), il più importante circuito dedicato alle classi olimpiche organizzato dalla Federazione Mondiale della Vela.

Tante le medaglie olimpiche pronte a darsi battaglia. “E’ la prima volta che un evento del genere arriva in Italia – ha detto il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre – e la presenza di tantissimi medagliati è anche la dimostrazione che Genova e l’Italia sono in grado di ospitare manifestazioni di questo tipo. La novità è il fatto che questa manifestazione si ripeterà il prossimo anno e varrà come ultima tappa per conquistare la qualificazione alle olimpiadi di Tokyo 2020”.

Al via ci saranno 900 atleti provenienti da 60 nazioni che si sfideranno in cinque campi di regata: tre nella zona davanti al Lido d’Albaro e due dietro la diga Foranea del porto. Ci sarà un vero e proprio villaggio posizionato sotto la tensostruttura della Fiera del Mare.