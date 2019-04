La biblioteca De Amicis compie 20 anni. Tutte le iniziative da maggio a dicembre

Genova. Venti (20) sul Mare, è il tema del ventesimo compleanno della biblioteca De Amicis, un anniversario che verrà festeggiato da maggio a dicembre, insieme a scrittori, editori e illustratori che parteciperanno alle iniziative dedicate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori e, naturalmente, al pubblico che nel corso degli anni si è appassionato all’importante patrimonio librario della biblioteca: oltre 75 mila volumi e numerose risorse multimediali, riviste e fumetti.

Il momento clou è previsto per sabato 18 maggio, con una festa di compleanno ricca di attività di animazione e di spettacoli per bambini, durante la quale sarà offerta ai presenti l’immancabile torta con le candeline.

Ecco gli appuntamenti

Sabato 4 maggio – ore 16

LE PAROLE SCRITTE DAI PESCI – Letture non convenzionali di gente che scrive – 3a edizione

Non libri, ma semplici pagine scritte; non scrittori di fama, ma semplice gente che scrive.

Letture con Francesco Langella, Isabella Mantero e Pietro Musso.

Presentazione dei libri “PIOVIGGINAVA A SPRAZZI” e “I MUTANDONI DI FLANELLA” di Piera Anfosso.

Intermezzi musicali con Marco Peloso al pianoforte e con il cantautore Antonio Clemente

Scrittrici e scrittori Zen 2019: Alessandra Leveratto, Cecilia Capello, Irene Chiozza, Piera Anfosso, Sara Rossi, Simone Morini. Conduce Francesco Langella, direttore della biblioteca.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Scrittura Zen Genova. Partecipazione libera.

Sabato 11 maggio – dalle ore 20.30

LA NOTTE INSONNE DEI CUSCINI MAGICI – La tradizionale “notte dei libri insonni”, in occasione del ventennale si trasforma nella notte insonne dei cuscini magici, titolo liberamente ispirato al libro di Evghenios Trivizàs, nel quale i cuscini diventano metafora del sogno ad occhi aperti nonché avventura di fantasia, pace e libertà. Letture, giochi e laboratori condurranno i trenta bambini che

la trascorreranno in biblioteca, armati del loro kit (sacco a pelo, pila, pigiama e spazzolino), a vivere in compagnia una notte indimenticabile. Per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.

Partecipazione gratuita con prenotazione esclusivamente telefonica al numero 010 5579560 a partire dalle ore 9 del 2 maggio. Con ogni telefonata è possibile iscrivere un solo bambino ed eventuali fratelli/sorelle.

L’iscrizione vera e propria dovrà essere effettuata, in biblioteca, l’11 maggio, alle ore 20.30 da un genitore con documento d’identità: l’iniziativa prevede il pernottamento in biblioteca e terminerà il 12 maggio alle ore 9.30. Il ritiro del minore potrà essere effettuato unicamente dal genitore che lo ha iscritto o da altro adulto indicato nel modulo di manleva (chi ritira il minore deve esibire un documento d’identità).

Domenica 12 maggio – ore 15.30

IN VIAGGIO CON LELE – Laboratorio ludico-creativo per bambini dai 5 ai 12 anni. “I tre fratelli”.

A partire dalla lettura del libro illustrato di Emanuele Luzzati ogni bambino realizzerà un personale elaborato con le tecniche artistiche care al maestro. Occorre la prenotazione allo 010 5579560.

A cura dell’Officina Didattica Luzzati

Lunedì 13 maggio – orario da definire

UNA ZUPPA DI DRAGO (Mondadori, 2019) – Anche questa settimana è arrivata la sera del minestrone. Ma se al suo posto ci fosse una fumante zuppa di drago? Vuoi vedere che forse le verdure non sono poi così male? Presentazione con letture ad alta voce, per i più piccoli, del libro di Letizia Iannaccone, illustrato da Ste Tirasso. A cura di Agrumi Studio

Giovedì 16 maggio – ore 17

ROMEO E GIULIETTA SI SONO BEVUTI IL CERVELLO – Come trasformare un’idea in una storia

Workshop gratuito di scrittura condotto da Ferdinando De Martino – L’infernale Edizioni

Un workshop per discutere di scrittura a 360 gradi.

Negli anni 2000 la parola passa dalla carta stampata di un libro all’inchiostro digitale di un e-book, rimbalzando fino al web attraverso social e blog. La narrativa è solo uno dei tanti impieghi legati al mondo della scrittura, ma tutto parte dalla capacità di tramutare le proprie intenzioni in qualcosa di concreto e costruttivo. Creare un romanzo o gestire un profilo Instagram può sembrare una cosa differente, ma tutto si basa sullo storytelling. Su prenotazione al numero della biblioteca.

Sabato 18 maggio

FESTA DI COMPLEANNO – Durante la giornata attività per i più piccoli, animazione, musica, cantastroccate e girotondi tra le storie. Alle ore 17, premiazione dei Superlettori DeA 2018-2019 e torta di compleanno con le candeline.

Dal 18 maggio al 31 dicembre

VENTI SUL MARE – Una poliedrica esposizione di testi, dediche, foto, illustrazioni, oggetti magici e tanto altro, per ricordare vent’anni di emozioni e di attività

Attività per le classi su prenotazione al numero 010 5579560.

I LABORATORI DELLA DeA – Edizione Speciale Compleanno

Venerdì 10 maggio – ore 9

DI RANE, SOGNI E POESIA – Percorso di lettura per classi della scuola primaria sui libri illustrati da Marco Somà (Il venditore di felicità, Il richiamo della palude, la regina delle rane) in mostra presso Agrumi Studio. In collaborazione con Agrumi Studio.

Lunedì 14 maggio – ore 10

INCONTRO CON L’AUTORE – Francesco D’Addamo incontra le classi della scuola secondaria di primo grado. In collaborazione con la casa editrice De Agostini

Giovedì 16 maggio

Classi della scuola secondaria di 2° grado

1a sessione – ore 9/10.30

2a sessione – ore 11/12.30

3a sessione – ore 14/15.30