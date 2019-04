Genova. Niente da fare per l’Iren Genova Quinto a Casoria: nella 23ª giornata di campionato, il Posillipo conduce le danze, rischia poco e alla fine vince 13 a 8. Una battuta d’arresto per i biancorossi, che adesso devono puntare tutte le loro carte sulla sfida interna contro la Roma e sulla successiva trasferta in casa del Catania prima dell’epilogo stagionale con la Pro Recco.

Apre le marcature Massimo Di Martire, poi raddoppia Mattiello. I biancorossi vanno a segno con Mugnaini, ma la prima frazione è di marca locale con Rossi e Saccoia che portano il punteggio sul 4 a 1.

Il secondo tempo si apre bene per il Quinto. Lindhout e Vavic portano i genovesi sul meno 1; poi al gol di Massimo Di Martire risponde Gavazzi: 5-4. Nella seconda metà della frazione, però, si scatena Manzi che con una tripletta permette ai rossoverdi di andare sul più 4.

Gli ospiti si aggiudicano il terzo tempo con le segnature di Bittarello e Lindhout, ma a 5″ dalla fine Manzi dice ancora la sua per il 9-6.

Nel quarto conclusivo il Posillipo rimpingua il bottino con altre due segnature di Massimo Di Martire ed una ciascuno di Saccoia e Rossi; per il Quinto reti di Vavic ed Amelio.

“Abbiamo affrontato la quarta forza del campionato e si è visto – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. In tutte le partite della stagione, eccezion fatta per quelle contro le prime tre, abbiamo vinto o perso per uno o due gol di scarto. Questa volta invece il divario è stato più ampio: loro hanno saputo sfruttare ogni nostro errore, anche se è difficile dire con esattezza quanto abbiamo sbagliato noi e quanto sono stati bravi loro. A livello di risultato c’è stato un po’ un tira e molla, alternavamo momenti in cui eravamo più in partita ad altri meno, alla fine però il divario si è allungato e non siamo più riusciti a riprenderli. Adesso sotto con la Roma: non so dire se sarà una gara decisiva, di certo insieme a quella in casa del Catania sarà molto, molto importante. Ci sono tante squadre in pochissimi punti, possiamo raggiungere la salvezza lasciandoci cinque squadre alle spalle o avendo dieci punti sulla penultima: le variabili in campo sono ancora molte“.

Il tabellino:

CN Posillipo – Iren Genova Quinto 13-8

(Parziali: 4-1, 4-3, 1-2, 4-2)

CN Posillipo: M. Sudomlyak, N. Kopeliadis, M. Di Martire 4, Picca, G. Mattiello 1, G. Di Martire, L. Marziali, S. Rossi 2, I. Papakos, A. Scalzone, E. Manzi 4, P. Saccoia 2, T. Negri. All. Brancaccio

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, B. Paunovic, N. Vavic 2, M. Mugnaini 1, F. Brambilla Di Civesio, R. Lindhout 2, F. Gavazzi 1, T. Bielik, G. Boero, L. Bittarello 1, M. Gitto, A. Amelio 1, R. Pellerano. All. Luccianti

Arbitri: D’Antoni e Paoletti

Note. Uscito per limite di falli Scalzone nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 0 su 7 più 1 rigore segnato, Quinto 1 su 13.