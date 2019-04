Incidente in galleria in A12, code in direzione Recco

Genova. Incidente verso le 12 sull’autostrada A12. Lo schianto è avvenuto all’interno di una galleria dopo l’autogrill Sant’Ilario, tra i caselli di Nervi e Recco.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale di Autostrade per l’Italia, anche vigili del fuoco, polizia stradale, 3 ambulanze per soccorrere i feriti che sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso di San Martino e Villa Scassi.

Notevoli i disagi al traffico in direzione levante con la coda che ha raggiunto gli 8 chilometri di lunghezza.