Incidente A12, si lavora per liberare la tratta. Entro le 21 una carreggiata riaperta con doppio senso

Genova. Dopo il gravissimo incidente del primo pomeriggio, sono ancora enormi i disagi per la viabilità autostradale genovese.

Al momento, infatti, la tratta interessata tra Sestri e Chiavari è ancora chiusa al traffico, e si registrano code in entrambi i sensi per diversi chilometri. Anche il traffico urbano tra Sestri e Chiavari, come prevedibile è andato in tilt, con enormi disagi per cittadini e automobilisti

Nel frattempo tecnici di Autostrade per l’Italia e Vigili del Fuoco stanno lavorando per rimuovere i resti dei due camion, e delle auto trasportate dalla bisarca: secondo alcune previsioni tra le 20 e le 21 potrebbe essere riaperta una carreggiata che assorbirebbe il traffico in entrambe le direzioni.