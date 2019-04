Incidente A12 e traffico in tilt, studenti bloccati da ore negli scuolabus

Genova. Sono rilevanti anche per il trasporto pubblico locale le conseguenze dell’incidente sull’Autostrada A12. La chiusura dell’autostrada, che si prolunga dalle 13.50 ha mandato in tilt il traffico anche sula via Aurelia.

Secondo Atp, che gestisce il trasporto pubblico dedicato agli studenti, con i relativi scuolabus, alcuni mezzi sarebbero rimasti bloccati nel traffico da diverse ore. Nessuna conseguenza per i ragazzi, al sicuro sul mezzo.

«I mezzi sono fermi da ore lungo il tratto tra Sestri Levante e Lavagna e gli autisti non hanno potuto fare altro che spegnere il motore – spiega il direttore operativo Roberto Rolandelli – i ritardi hanno finito per accumularsi anche nelle altre linee, a causa dell’impossibilità di alcuni mezzi di prendere servizio regolarmente. Per quanto riguarda gli scuolabus nei comuni dove gestiamo il servizio, alcuni mezzi sono rimasti bloccati nel traffico, ma non ci sono state conseguenze per gli alunni trasportati che pazientemente attendono di essere portati a casa».

In un caso un autista, rimasto nel traffico urbano, non ha potuto raggiungere il mezzo che doveva partire per Santo Stefano D’Aveto ed è stato prontamente sostituito da un collega che con professionalità si è immediatamente dato disponibile. Sul sito di Atp Esercizio gli aggiornamenti della situazione.