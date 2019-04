Incendio di Cogoleto, una nuova casa per la famiglia sfollata, in attesa della restrutturazione

Cogoleto. L’assessore all’edilizia pubblica della Regione Liguria e l’amministratore di Arte Genova hanno consegnato oggi alla famiglia sfollata a seguito dell’incendio del 26 marzo le chiavi di un alloggio di edilizia pubblica.

L’abitazione danneggiata dall’incendio devastante, che si è protratto per diversi giorni, non è recuperabile a breve termine: la situazione di emergenza ha richiesto di assegnare l’alloggio in pochi giorni.

Arte Genova effettua la consegna tramite il Comune, che sta già provvedendo agli adempimenti burocratici e ai controlli necessari. “Una risposta rapida ed efficace, un atto concreto di vicinanza a chi ha bisogno”, ha commentato l’assessore all’edilizia pubblica