In vista della festa del 23 aprile le bandiere di Genova distribuite anche in consiglio comunale

Genova. Sono state distribuite dai segretari a tutti i consiglieri e assessore, come dire “nessuna scusa” per non farsi parte attiva nella prossima nuova e imminente Festa della Bandiera di Genova, istituita dal Comune per questo prossimo 23 aprile.

I vessilli con la croce di San Giorgio sono stati esposti sugli scranni, con un innegabile effetto cromatico, dagli esponenti della giunta, dai consiglieri di maggioranza e da un paio di quelli di opposizione (Ceraudo del M5S e Avvenente, Pd).

Le bandiere sono distribuite in questi giorni anche ai cittadini o a chiunque ne faccia richiesta negli uffici Iat di porto antico e via Garibaldi. Inoltre nei mercati: Nei mercati: (Centro Ovest, via Anzani, giovedì 18 aprile; Bassa Valbisagno, piazza Terralba, sabato 20 aprile, negli altri mercati sono già state distribuite) e partire dal 20 aprile anche in piazza Matteotti e in piazza Caricamento, a cura degli organizzatori delle seguenti iniziative: Fiera del libro (dal 20 al 23 aprile) in piazza Matteotti, Mercatino di Pasqua (dal 20 al 22 aprile) sempre a Matteotti, mercatino dei prodotti tipici regionali (dal 20 al 23 aprile) a Caricamento.