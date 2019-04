Il VelaFestival 2019: edizione dei record a Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. Dal 2 al 5 maggio Santa Margherita Ligure, uno dei porti naturali più belli d’Italia, a due passi dalla magica Portofino, accoglie la settima edizione del TAG Heuer VELAFestival. La grande festa del mare e della vela 2019 segna la “rinascita” del borgo e si presenta con numeri da record: grandi eventi come la premiazione del Velista dell’anno e due regate spettacolari come le manches della VELA Cup.

La settima edizione del TAG Heuer VELAFestival, che andrà in scena dal prossimo giovedi 2 maggio e fino a domenica 5 maggio nella splendida cornice marinara del borgo di Santa Margherita Ligure, sarà un’edizione da record. Per la quinta volta consecutiva la grande festa del mare e della vela si sposa felicemente con il porto e con tutta la cittadina del Levante ligure, per raccontare la meravigliosa storia della nautica a chi non la conosce e a chi la vuole riscoprire. Grazie al supporto incredibile del comune di Santa Margherita Ligure guidato dal sindaco Paolo Donadoni, che ha lavorato duramente e ha brillantemente superato le difficoltà causate dal terribile tsunami che ha sferzato il borgo lo scorso inverno, il TAG Heuer VELAFestival 2019 vuole essere un momento di rinascita per la cittadina e per il suo porto ma soprattutto, come sempre, una grande festa lunga quattro giorni, durante i quali il

VELAFestival batterà tutti i record delle edizioni precedenti: tantissimi gli eventi in cartellone – dalla Serata dei campioni con la premiazione del Velista dell’anno TAG Heuer 2019, alle due manches della TAG Heuer VELA Cup con oltre cento imbarcazioni in gara, la regata veleggiata più amata e più partecipata di tutto il mar Tirreno, dalla tavola rotonda “Le nuove sfide della vela” alla presenza di campioni del calibro di Giovanni Soldini e Max Sirena, all’incontro “Il vero spirito della vela” sulle storie di chi ha deciso di vivere in barca “mollando tutto” – tantissimi i personaggi mitici della vela italiana attesi in banchina – dalla campionessa di kite Sofia Tomasoni a Dan Lenard, da Matteo Miceli ad Ambrogio Beccaria e Mauro Pelaschier.

Ttantissimi gli accessori nautici in mostra lungo la banchina del porto di Santa Margherita Ligure – dalle vele più tecnologiche all’abbigliamento più performante. E ancora tantissime barche portate al VELAFestival dai cantieri più prestigiosi e numerose attività nautiche per i più piccoli (e non solo), grazie alla Goletta Pandora, ad Outdoor Portofino e agli ecovelisti di Medplastic. E proprio grazie al lavoro “green” di Medplastic, il TAG Heuer VELAFestival

2019 segnerà un ennesimo record: sarà un evento tutto plastic free, per sottolineare e sensibilizzare le migliaia di visitatori attesi come ogni anno a Santa Margherita Ligure sui temi della sostenibilità ambientale e dell’inquinamento dei mari. Ma non basta: per la prima volta al VELAFestival saranno presenti gli istruttori del mitico Centro velico di Caprera, che faranno provare a esperti marinai e semplici appassionati la nuovissima barca a vela Beneteau First 27. A proposito: come sempre l’ingresso al TAG Heuer VELAFestival è libero e gratuito per tutti.