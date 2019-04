“Il mondo del gelato”, domani tappa a Genova per il tour di degustazione sensoriale

Genova. Fa tappa a Genova, in una tra le migliori d’Italia delle oltre 300 pubblicate nel manuale Slow Il mondo del gelato edito da Slow Food Editore, il 1° tour nazionale di degustazione sensoriale del gelato. L’appuntamento è per domani 16 aprile al pomeriggio presso la Gelateria Gelatina – Via Garibaldi 20/r, per info: 010 4551624.

Guidato dall’autore e ice cream master Roberto Lobrano, il tour permetterà di effettuare una ricerca nazionale sulla percezione del gusto del gelato, facendo felici i partecipanti al test di analisi sensoriale messo a punto con l’Area di Ricerca di Bologna del CNR.

«È partita la ricerca dei più golosi assaggiatori d’Italia» – ha dichiarato Lobrano – «che parteciperanno all’evento nelle migliori gelaterie dello stivale aiutandoci a scoprire come, da nord a sud, percepiamo l’esperienza degustativa del buon gelato artigianale».

Non si tratta soltanto di un evento inedito che coinvolge il pubblico nell’analisi sensoriale di uno dei prodotti più amati dagli italiani: è il primo viaggio socio-culturale e antropologico sulla percezione e sul gusto dei consumatori, in riferimento al gelato artigianale, su scala nazionale. Una volta iscritti, i partecipanti potranno cimentarsi in una serie di test, votare con il proprio smartphone e partecipare così alla ricerca. I test saranno di carattere quantitativo-descrittivo e metteranno a confronto tre tipi di gelato diversi ogni volta, attraverso i quali imparare a riconoscerne la qualità evidenziandone le differenze.

Oltre al contenuto scientifico, non mancherà la componente ludica: il pubblico verrà coinvolto in assaggi alla cieca con l’utilizzo di mascherine, in cui dovrà individuare (senza riferimenti visivi e con il solo aiuto dei propri sensi gustativi, olfattivi e tattili) i vari ingredienti di speciali gusti di gelato creati per l’occasione… Un modo divertente e piacevole per mettere in gioco le proprie capacità sensoriali.

Con il progetto realizzato in collaborazione con Slow Food Editore e le gelaterie coinvolte, Roberto Lobrano darà vita inoltre a una campagna di solidarietà a favore delle aziende agricole della Valpolcevera coinvolte dal crollo del ponte Morandi di Genova. È così che la degustazione sensoriale si farà anche momento solidale e ci porterà a scoprire il mondo del gelato artigianale, celebrando insieme al mondo scientifico l’eccellenza della maestria e delle qualità italiane.