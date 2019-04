Genova. Il Mercato Orientale di Genova riconquista la luce grazie a una copertura in cristallo che, entro due anni, con una spesa attorno a 2,5 milioni di euro, trasformerà la struttura riportando alla luce anche l’architettura originaria,che era quella di un antico chiostro.

Si tratta di lavori che rientrano in un progetto complessivo di recuperò della struttura che viene finanziato grazie a un accordo con il comune di Genova che permette di destinare una parte del canone di concessione comunale al consorzio di gestione del mercato per per i lavori di ristrutturazione.

“Vogliamo riportare all luce il valore di questo manufatto – spiega il presidente del Consorzio, Mario Enrico – recuperando arcate e capitelli. Per completare i lavori serve circa 1 anno e mezzo ma penso che entro fine del prossimo anno possano iniziare i lavori”. A farsi carico dei lavori, quindi,sarà il consorzio di gestione che è una realtà particolarmente innovativa dal punto di vista nazionale.

“Quello che stimo facendo a Genova – ricorda il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – non esiste dalle altre parti e il percorso di alcune realtà mercatali genovesi è stato molto innovativo”. Un lavoro particolarmente complesso anche perché sarà realizzato senza che siano chiuse le attività commerciali. “L’idea progettuale – spiega il progettista, Pierandrea Ferrando – é stata quella di ridare luce e spazi al mercato, che erano mancati dopo la copertura fatta negli anni 70. La complessità maggiore sarà quella di smontare la vecchia struttura e inserire la nuova a mercato aperto, lasciando lavorare i banchi anche durante l’operatività del cantiere. Sarà quindi realizzata una struttura fatta di pezzi piccoli da assembrare in opera senza l’ausilio di grandi gru”.

Si tratta di un’operazione commerciale molto importante perché: “Recupera uno dei mercati più belli d’Europa – sottolinea il vice presidente di Confcommercio Oscar Cattaneo – che è già visitato da molti turisti ma che può diventare un’attrazione in più per la nostra città”. Intanto, nelle prossime settimane, si inaugurerà la parte superiore del mercato che recupera la sala monumentale trasformandola in un grande food center.