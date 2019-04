Genova. La Superba cade (1-0, Barbieri) in casa del Sori, alla ricerca di punti salvezza, sbagliando anche un rigore con Donati, ma il Marassi non va oltre il 2-2 casalingo con la neo promossa Praese, che ha onorato al meglio la gara odierna. Gli uomini di Repetti, due volte in vantaggio (autorete di Del Ponte e Ghiglia, su rigore), vengono raggiunti da Rossi e Morando.

Importante successo esterno (1-0) del Bargagli capace di vincere sul terreno del Cà de Rissi, in lotta per la sopravvivenza. I ragazzi di mister Cappanera trovano la rete della vittoria (all’87°) con il solito Cardillo, che permette loro di mantenere il vantaggio di due punti sulla Cogornese (quinta in graduatoria), vittoriosa (8-2) sul BorgoRapallo.

Olimpic Pra’ Pegliese e Torriglia si dividono la posta al termine di un avvincente 3-3. Le reti dei padroni di casa sono di Russotti, Zamana e Shahaj, mentre quelle dei valligiani portano la firma di Costantino (doppietta) ed Avanzino.

Il Cogoleto, in salvo da diverso tempo, saluta il “G.Maggio”, facendosi superare (1-0) dal Multedo, in goal con Parodi.

Rapid Nozarego e Anpi Casassa non si fanno male a vicenda, paeggiando (1-1, Guelfi e Macaj). La divisione della posta consnete ad entrambe le squadre di ipotecare la salvezza.

La Cella vince (4-2) con la Genovese Boccadasse, restando in corsa per un posto al sole… nella griglia dei play out. Le marcature del team di Sampierdarena sono di Jacopo Pagano, Garaventa, Bevegni e Rogai, mentre per la Genovese c’è da rimarcare la doppietta di Frau.