Il console di Panama Noemi Montenegro resta alla guida del corpo dei 57 consolati a Genova

Genova. Sarà ancora Noemi Montenegro, Console Generale della Repubblica di Panama, a guidare il Corpo Consolare costituito da 57 Consolati accreditati a Genova per il biennio 2019-2020.

Sarà affiancata dai nuovi membri del Decanato eletti dall’Assemblea Generale. “Nel prossimo biennio svilupperemo ulteriormente la stretta collaborazione tra i rappresentanti diplomatici e le autorità della città – spiega la Decano dei Corpo Consolare -. Il corpo consolare rappresenta il 12% della popolazione totale della città, siamo un riferimento costante per chi vuole sviluppare progetti in ambito commerciale, culturale, diplomatico e sociale con i paesi che rappresentiamo”.

Alcuni dati confermano l’importanza dell’assistenza che i Consolati possono svolgere a Genova: 302 milioni di euro è infatti il valore totale delle esportazioni italiane verso i paesi rappresentati a Genova; 266 milioni di euro il valore totale delle importazioni italiane sempre verso i paesi rappresentati a Genova.

“Una presenza costante a fianco della città nei momenti più difficili come in occasione della tragedia del Ponte Morandi – conclude Noemi Montenegro, Console Generale della Repubblica di Panama –. La nostra donazione ai Vigili del Fuoco di Genova per la costante e preziosissima opera in occasione di ogni emergenza e calamità, rappresenta un esempio della nostra volontà di condividere con i genovesi i passaggi più importanti del capoluogo ligure e lavorare insieme per garantire sicurezza sul territorio”.

Il nuovo Decanato del Corpo Consolare, dove sono presenti sia Consoli di carriera che onorari, è composto da:

Noemi Montenegro, Console Generale di Panama, Decano

Martha Fierro, Console dell’Ecuador, Vice Decano

Giuseppe Giacomini, Console Onorario di Ungheria, Segretario Generale

Stefano Franciolini, Console Onorario del Kazakhstan, Tesoriere

Anna Maria Saiano, Agente Consolare Stati Uniti, Cerimoniere

Gian Luca Chiavari, Console Onorario del Cile

Massimo Manuelli, Console Onorario della Lituania

Luc Penaud, Console Onorario di Francia

Rene Rais, Console Onorario della Svizzera

Alejandro Ugarte, Console Generale del Perù