Il “bagnino” compie 150 anni, le nuove sfide della professione in un convegno a Genova

Genova. Una figura che non deve sostituire quella del soccorso sanitario, ma specializzarsi nel recupero e nella prevenzione, sfruttando anche i mezzi tecnologici che la contemporaneità concede. Questo è il “bagnino”, l’operatore di salvataggio, del presente e del futuro secondo quanto emerso dal convegno sui 150 anni di storia della Salvamento.

Si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio di Genova, il convegno internazionale “Genova e la Salvamento di Edoardo Maragliano 1871-2019, 150 anni di storia del soccorso in acqua”, che ha visto la presenza delle massime autorità, Istituzioni e importanti relatori, italiani e internazionali, in materia di soccorso in acqua, al fine di elaborare linee guida di prevenzione dell’annegamento anche in vista della prossima stagione balneare.

Edoardo Maragliano, genovese, scienziato e benefattore, ideatore della prima vaccinazione antitubercolare sull’uomo, è stato il fondatore della Società Nazionale di Salvamento. A lui si deve il concepimento della figura del “soccorritore di spiaggia-bagnino di salvataggio” e la fondazione nel 1871, della “Società Ligure di Salvamento”. La Salvamento ha contribuito quasi ad azzerare le morti per annegamento. In Italia, dal 1969 al 2012, secondo i dati Istat, sono decedute per annegamento 29.871 persone ma con un calo netto agli inizi degli anni ’70.

Diversi i temi trattati sul ruolo del bagnino di salvataggio e di una maggiore consapevolezza della balneazione sicura per ridurre lo “zoccolo duro” delle 400 morti annue in Italia per annegamento in acqua, tra adulti e bambini. Mare, fiumi, laghi, canali e fiumi: il rischio di incidenti è sempre alto secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità e il dato annuo rimane pressoché invariato da diverso tempo, sebbene

Tema centrale, dunque, quello del soccorso in acqua, che è stato il cuore dell’intervento dell’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, “L’Italia ha più mare che terra, abbiamo diritti e doveri nei confronti del mare, bisogna diffondere la consapevolezza. Per mare non si lascia mai nessuno solo. Si ha l’obbligo di salvare chiunque. Bisogna fare crescere un sentimento di solidarietà interiore. Si, perché la solidarietà fa bene a chi la riceve e a chi la dà: questo è il mondo del mare”. Chi salva una vita, salva il mondo intero. Sì, perché, in fondo, abbiamo solo bisogno di un ancòra di salvezza – precisa Milena Sala, giornalista che ha collaborato alla campagna stampa della Società Nazionale di Salvamento.

Il presidente della Salvamento Giuseppe Marino, organizzatore dell’evento, ha ripreso i principali punti chiave dell’incontro e alcune principali novità in anteprima che la vedono in prima linea. Da quest’anno, la Società Nazionale di Salvamento, contribuirà a fornire i dati, derivanti dalle analisi dei rischi sulle aeree di balneazione, che verranno pubblicati sul “Portale Acque” (http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/) attraverso il quale i cittadini, i Sindaci e le Regioni potranno avere informazioni non solo della qualità delle acque, ma anche dei rischi per la balneazione.

Inoltre, è stato dato l’annuncio della costituzione dell’Osservatorio Nazionale sull’annegamento di cui la Salvamento farà parte insieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute e alla Capitaneria di Porto .

Infine, ha lanciato una nuova campagna di ‘mirata’ comunicazione ed ‘educazione acquatica’ raffigurante il personaggio “Bagnino Salvamento”, nella versione di un fumetto accattivante, sui sociali network, per sensibilizzare, e raggiungere più velocemente, tutta la popolazione italiana ad un #bagnosicuro e ad una #estatesicura. Lo scopo vuole essere quello di coinvolgere in modo capillare i cittadini, le istituzioni pubbliche e private sul problema dell’annegamento, che rientra tra le prime cause di decesso accidentale in età pediatrica.