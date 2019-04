I sindaci di Genova, Torino e Milano firmano il patto delle città resilienti

Genova. “Mercoledì la sindaca di Torino Chiara Appendino sarà a Genova per la firma del patto dei sindaci per l’ambiente e in quell’occasione le esprimeremo personalmente la nostra solidarietà per quanto accaduto”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la seduta di oggi del consiglio comunale commentando un intervento di Luca Pirondini, capogruppo del M5S, che chiedeva al consiglio e alla giunta di dedicare un pensiero alla prima cittadina piemontese, al cui indirizzo è stato inviato recentemente un pacco bomba.

Oltre a Chiara Appendino, a Genova, è atteso anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala o più probabilmente un suo assessore. L’occasione sarà il Forum sull’Ambiente di Eurocities, in corso dal 3 al 5 aprile a palazzo della Meridiana, appuntamento che riunisce i sindaci delle principali città europee.

Oltre alla cerimonia di firma del Covenant of Mayors, patto tra 11 città che si impegnano a ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas serra entro il 2030, ci sarà un accordo specifico sul triangolo Genova Milano Torino tra le città resilienti. L’appuntamento è alle 18 a palazzo Tursi.