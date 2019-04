“Habitat Pinguini”, il corto girato all’Acquario di Genova vince il contest sulla Virtual Reality

Genova. Vince il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal BAFF – B.A. Film Festival e Rai Cinema Channel il cortometraggio “Habitat Pinguini” di Francesco Rotunno e Ciro Tomaiuoli per “aver scelto, nell’ambito di un linguaggio narrativo che immerge lo spettatore nel vivo dell’esperienza virtuale, di collocare il punto di vista nel mezzo di una scena dinamica e all’altezza del protagonista, spingendo ancor di più il pubblico ad un maggiore coinvolgimento”.

A decretare il miglior corto in Virtual Reality una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano.

Il corto “Habitat Pinguini” è stato interamente girato nell’acquario di Genova e nasce – dice Francesco Rotunno “come video esperienziale pensato per lenire le sofferenze legate a chi è costretto in un letto di ospedale. Per questo ci siamo avvalsi della tecnologia VR 360. Il progetto è stato sviluppato con finalità di divertimento e di apprendimento, caratteristiche che sono amplificate grazie alla tecnologia VR 360 che ha permesso di sperimentare nuovi punti di vista impossibili da realizzare con altri tipi di linguaggio”.

La premiazione avverrà sabato 6 aprile nel corso della serata finale della XVII edizione del BAFF – B.A. Film Festival, diretto da Steve Della Casa e Paola Poli, organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.