Guasto al velivolo di Volotea, tanti genovesi bloccati da stamattina a Madrid senza certezze sul rientro

Genova. Bloccati dalle 8.30 di questa mattina all’aeroporto di Madrid senza sapere a che ora potranno fare ritorno a Genova. E’ il caso che sta interessando i passeggeri del volo del vettore Volotea che avrebbero dovuto atterrare a Genova alle 10.50.

Tra loro molti genovesi che al momento non conoscono il loro destino: “Ci hanno detto che c’è stato un guasto al velivolo – raccontano – e ci hanno fatto scendere dicendoci in un primo momento che sarebbe stato risolto tutto in poco tempo.”

Così non è andata e ad ancora nessuna informazione chiara è stata fornita ai passeggeri in attesa: “Ora ci hanno detto che ci manderanno temporaneamente in un albergo e alle 18 ci riporteranno in aeroporto senza darci però alcuna garanzia sull’orario del rientro. In più il vettore ha trattenuto i nostri bagagli a mano impedendoci di fatto di prendere a nostre spese un volo alternativo su Milano o Roma per far rientro a Genova”.

Una vera e propria odissea per chi, magari, aveva impegni lavorativi in tarda mattinata o nel primo pomeriggio di oggi. Da Volotea, in attesa di dettagli nelle prossime ore, fanno intanto sapere che “un velivolo alternativo è già stato allertato, anche se i dettagli sugli orari per il rientro saranno comunicati a breve”