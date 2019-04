Genova. Chicchi con un diametro fino a 3 centimetri, come pietre, si sono abbattuti tra il tardo pomeriggio di venerdì e la serata sul ponente di Genova e sulla Valpolcevera. L’aria fredda in quota ha portato al verificarsi di un fenomeno che ha imbiancato i quartieri quasi come dopo una debole nevicata (come potete vedere nelle foto fornite da Roberto Regoli).

Diverse le persone che si sono “disperate” per raccolti di ortaggi o semine andate perse a causa della violenta grandinata. Assieme ai chicchi bianchi, il temporale ha anche gonfiati i rivi minori.

Una grandinata più breve, in serata, si è spostata anche sulla zona del centro, non prima di aver provocato qualche coda in autostrada, specialmente sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto.