Giungla a rischio incendio tra le case di Sampierdarena, la denuncia sbarca in municipio

Genova. Dovrebbe diventare un parcheggio, ma da anni versa in condizioni di degrado, una vasta area in via Fanti, sulle alture di Sampierdarena, rischia – nel peggiore dei casi – di prendere fuoco e diventare davvero pericolosa. E’ la denuncia segnalata da Fabrizio Maranini, consigliere Pd e presidente prima commissione al municipio Centro Ovest.

“Gia qualche anno addietro segnalai, con successo, la pericolosità di questa area abbandonata a se stessa – dice – chiediamo ora al municipio che sia sollecitata la proprietà a mantenerla pulita”.

L’area è infatti privata ed è parte di un progetto del gruppo Viziano che dovrebbe realizzare qui un parcheggio con capacità di 80 box interrati disposti su due livelli con ingresso carrabile da Via Fanti. In copertura al parcheggio dovrebbe essere realizzato un giardino con verde pubblico attrezzato.