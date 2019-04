Giro dell’Appennino, ecco le variazioni delle linee Amt il 28 aprile

Genova. La chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro per la gara ciclistica “Giro dell’Appennino 2019”, in programma domenica 28 aprile, obbligherà Amt a delle variazioni di percorso a partire dalle 6 del mattino e sino a cessate esigenze. Si tratta delle linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46 e del Volabus, oltre alla linea 31 (questa a partire dalle 12).

Linee 18, 18/, 39, 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: i bus giunti in XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza quello della linea 17. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Inoltre

La linea 31 modificherà il percorso a partire dalle 12.

Direzione via V Maggio (ospedale Gaslini): i bus, giunti in viale Brigate Partigiane, proseguiranno per via Diaz, via Barabino, galleria Mameli, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Brignole: i bus, giunti in via De Gaspari, proseguiranno per via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprenderanno regolare percorso.