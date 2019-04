Giovani Ambasciatori di Genova si uniscono alla lotta globale contro la povertà estrema

Genova. Chiara Gabbiano, 21 anni, Luca Garbarino, 21 anni, e Ilaria Simpliciano, 25 anni, di Genova, sono stati selezionati per partecipare al prestigioso programma “Youth Ambassador” dell’associazione anti-povertà The ONE Campaign.

La sesta edizione del programma è stata inaugurata il 28 marzo a Roma e ha visto Chiara, Luca, Ilaria e gli altri 40 giovani attivisti selezionati in Italia partecipare a una serie di incontri istituzionali tra Palazzo Chigi e la Camera dei Deputati. Tra gli altri, Chiara, Luca e Ilaria hanno incontrato il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato e il consigliere diplomatico del Primo Ministro, l’Ambasciatore Piero Benassi.

In un anno che vede i giovani protagonisti della lotta per un mondo più equo e sostenibile e inaugurato dall’attivismo studentesco nelle piazze di tutta Europa e Italia, Chiara, Luca e Ilaria si faranno portavoci di ONE a Genova, attivandosi per incontrare rappresentanti politici e organizzando eventi locali col fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di investire risorse adeguate nella lotta alla povertà estrema.

Insieme a ONE, i tre giovani ambasciatori condurranno azioni di campagna in vista delle elezioni europee, del vertice del G7 e della conferenza di rifinanziamento del Fondo Globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria, un’organizzazione pubblico-privata che punta a porre fine a tre delle malattie più mortali al mondo.

“Ho una grande passione per le tematiche internazionali – spiega Luca – e ritengo che sia importante mettersi in gioco e esortare i nostri rappresentati politici a fare la propria parte nella lotta contro la povertà estrema. Voglio inoltre dimostrare ai miei concittadini che, se ci uniamo e facciamo sentire la nostra voce, riusciremo a costruire un futuro migliore per tutti”.

Chiara ha aggiunto: “Sono molto orgogliosa di essere stata selezionata per il programma Youth Ambassador che mi permetterà di impegnarmi per ottenere un cambiamento concreto per le persone che vivono in condizione di povertà estrema. Credo che sia compito di noi giovani far sì che queste diventino lotte del passato, e insieme ai nostri rappresentanti possiamo davvero fare una differenza”.

“Sono orgogliosa di contribuire in prima persona anche quest’anno alla lotta contro la povertà estrema” ha continuato Ilaria, Youth Ambassador per il terzo anno “Questo è un anno ricco di opportunità per agire in modo in concreto e per chiedere, tutti insieme, un futuro più equo”.

Caterina Scuderi, referente di ONE per l’Italia, ha aggiunto: “È davvero incoraggiante sapere di poter contare su un gruppo di giovani così dedicati e appassionati per portare avanti la nostra battaglia per un mondo libero dalla povertà estrema, dalle malattie prevenibili e dalle disuguaglianze sociali. Dalle elezioni europee alla conferenza di rifinanziamento del Fondo Globale, passando per il G7 ad agosto, si presenteranno momenti internazionali importanti per intensificare la lotta alla povertà estrema. Chiara, Luca e Ilaria svolgeranno un ruolo importantissimo nel sensibilizzare la città di Genova su questi temi. Siamo molto contenti di averli al nostro fianco”.