Genova. L’intervento dei vigili del fuoco si è già concluso, ma il tunnel delle Casaccie per ora è ancora chiuso.

Lo comunica la polizia municipale di Genova, specificando che sono in atto le deviazioni verso l’uscita della Foce dei veicoli che si trovano in sopraelevata e avrebbero dovuto uscire per raggiungere il centro cittadino.

Inevitabile qualche ripercussione sul traffico.