Genova. Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva in via Donaver, a San Fruttuoso. A trovarlo i vigili del fuoco durante l’intervento per spegnere le fiamme dell’incendio dell’abitazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Sempre nel quartiere, una donna di 80 anni è rimasta intossicata dalle fiamme che sono divampate in casa, in via Marchini e portata in codice giallo all’ospedale San Martino. Per consentire l’intervento è stato necessario chiudere la strada.

Un altro rogo in casa è già sotto controllo in via Santa Agnese, nel quartiere del Carmine, dove a prendere fuoco è stata la cappa della cucina.

Sei le squadre dei vigili del fuoco coinvolte.