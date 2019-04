Genova, dal giornalaio anche certificati anagrafici e info turistiche: ecco le edicole 4.0

Genova. Oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è stato firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Genova, Confesercenti provinciale di Genova, Fenagi Federazione Giornalai provinciale di Genova, nell’ambito del progetto “Reti Diffuse”, che consente alle rivendite di giornali di erogare servizi demografici online e dare informazioni turistiche. La regia dell’operazione è stata dell’assessorato ai servizi civici e dell’assessorato al turismo e commercio del Comune di Genova.

Lo scopo è duplice. Da un lato agevolare l’accesso ai servizi on-line del Comune di Genova, come il rilascio delle certificazioni anagrafiche, anche ai cittadini privi di strumenti informatici, o poco inclini al loro utilizzo, dall’altro creare una rete capillare di mini-uffici turistici, in tutti i quartieri cittadini e non solo in centro, in grado di soddisfare al meglio, per orari di apertura e visibilità, la crescente domanda turistica.

I chioschi aderenti potranno avvalersi di una riduzione del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche COSAP calcolata sul numero di servizi resi. A titolo di rimborso spese, i rivenditori di giornali potranno chiedere agli utenti un euro per l’assistenza, il rilascio e la stampa del singolo certificato.

La Direzione dei Servizi Civici comunali ha promosso e già concluso appositi corsi di formazione, su utilizzo dei servizi online, modalità di stampa dei certificati e normativa in materia di bollo.

L’accordo tra Comune di Genova e Confesercenti prevede, inoltre, il coinvolgimento di C-Way, tour operator di Costa Edutainment che offrirà, tramite le edicole, prodotti che combinano le principali attrazioni turistiche e culturali.

Questi alcuni esempi delle facilitazioni: le famiglie potranno comperare il biglietto che unisce l’Acquario alla Città dei Bambini o i visitatori più interessati agli eventi culturali potranno acquistare i biglietti che combinano l’Acquario e il Galata Museo del Mare, alle mostre di Palazzo Ducale e alle visite a Palazzo Reale e alla Galleria di Palazzo Spinola.

Elenco progetto “Edicole 4.0”

1 P.zza Acquaverde 1 r (Stazione Principe)

2 Atrio Stazione Brignole – P.zza Verdi (Brignole)

3 Via Struppa 24 C (Struppa – Giro del Fullo)

4 Via Piacenza, 287 B4 (Molassana)

5 P.zza Terralba 43 r (Terralba)

6 P.zza Martinez 29B r (San Fruttuoso)

7 Via A. Rimassa 134 r (Foce – Corso Italia)

8 P.zza Ragazzi del 99 3 r (Sturla)

9 Via De Gasperi 2 r (Boccadasse)

10 P.zza Pittaluga 6A r (Nervi)

11 P.zza N. Montano 5 r (Stazione Sampierdarena)

12 Via G. Buranello 200 r (Sampierdarena)

13 Via Canepari 121 r (Certosa)

14 P.za Arimondi 6 r (Pontedecimo)

15 Via Ciro Menotti 12 r (Sestri)

16 P.zza Ranco 16 r (via Sestri)

17 Via Rizzo 24 A (Pegli)