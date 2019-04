Genova Calcio, Francesco Ilardo: “Vittoria importante, ora concentriamoci sul match con la Rivarolese”

Genova. Il quattordicesimo successo (nono casalingo) della Genova Calcio, consente ai ragazzi di Roberto Balboni, di mantenere la quinta posizione in classifica, ad una lunghezza di ritardo dalla Cairese e a due dall’Imperia.

“Ci tenevo particolarmente a segnare nella gara con il Baiardo, perché nell’ultimo mese e mezzo mese e mezzo non sono stato fisicamente al top – afferma Francesco Ilardo – anche se mi sono sempre messo al servizio della squadra. E’ stata una vittoria importante, ottenuta ai danni di un’ottima squadra come il Baiardo (ndr, sesta in classifica), che in questo torneo ha messo in difficoltà tutte le formazioni migliori”.

“Ora ci aspetta il derby con la Rivarolese... cercheremo di chiudere la stagione nel migliore dei modi... – conclude Ilardo – in un match dove la posta in palio sarà molto alta per entrambe”.

Ilardo, “pichici” del campionato di Eccellenza con diciotto reti, cercherà di incrementare il proprio bottino per difendersi dall’attacco dei Romei, Saviozzi, Alessi, Battaglia (infortunato) che lo tallonano a 16 reti.