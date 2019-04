Genova Beach Soccer pronta per la Serie A: si parte a maggio con la Coppa Italia

Genova. Cresce l’attesa per l’inizio della prima storica stagione in Serie A della Genova Beach Soccer. I ragazzi di mister Ragni scenderanno in campo a partire da maggio. Ieri sono state rese note le date ufficiali del nuovo campionato, della Coppa Italia, della Supercoppa e delle final eight per lo scudetto.

La stagione di Giovinazzo e compagni partirà a maggio con la Coppa Italia, con un probabile turno preliminare da disputare, in quel di Alghero dal 23 al 26 maggio.

La stagione per i colori biancorossi continuerà poi con le tre tappe di campionato, la prima a Viareggio dal 14 al 16 giugno, la seconda in quel di Lignano Sabbiadoro dal 5 al 7 luglio per poi concludere a San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 luglio, data però che potrebbe subire una variazione in caso di cambio di programmazione delle Fifa Qualifier dove sarà impegnata la nazionale italiana di Del Duca.

La grande novità riguarda l’introduzione di due poule distinte all’interno della stessa Serie A. Ci sarà la Poule Scudetto, composta da un massimo di dieci squadre. Vi parteciperanno le prime otto classificate nella stagione 2018 più le due migliori stabilite secondo il ranking degli ultimi quattro anni (2015-2018). Per la composizione delle graduatorie di merito, si terrà conto dei seguenti parametri: posizione ottenuta in Serie A, partecipazione ai campionati di A e B, aver occupato una delle prime quattro posizioni in Coppa Italia e aver disputato la gara di Supercoppa. La squadra ultima classificata, al termine del campionato, retrocederà nella cosiddetta Poule Promozione, composta anch’essa da un massimo di 10 squadre. La Poule Promozione sarà composta dalle società aventi diritto all’iscrizione al campionato di Serie A. L’ultima squadra classificata, retrocederà in Serie B.

La stagione 2019 sarà articolata su sei tappe: una per singola poule, due per entrambe, una per la Coppa Italia ed una per le final eight. Proprio l’accesso alle finali è l’altra novità della nuova stagione: si qualificheranno infatti le prime sette classificate della Poule Scudetto e la prima classificata della Poule Promozione.

Resta invariata la formula della Coppa Italia. Per la composizione del tabellone si terrà conto del posizionamento ottenuto nella precedente edizione.

Ranking 2015/2018. È il Catania Beach Soccer a conquistare la prima posizione nel ranking stilato dal Dipartimento Beach Soccer e che si basa sui piazzamenti ed i risultati conseguiti nelle ultime quattro stagioni. La graduatoria completa: 1 Catania, 2 Sambenedettese, 3 Viareggio, 4 Terracina, 5 Pisa, 6 Lazio, 7 Ecosistem Catanzaro, 8 Canalicchio, 9 Napoli, 10 Palazzolo, 11 Lamezia Terme, 12 NoName Nettuno, 13 Sicilia BS, 14 Romagna, 15 Unione Bragno, 16 Vastese, 17 Brescia, 18 Genova, 19 Bari, 20 Villasimius.