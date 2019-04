Genoa: “Preziosi vattene”, ecco lo sciopero del tifo

Genova. Hanno sfilato in un centinaio, da Piazza Galileo Ferraris fino allo stadio e poi hanno appeso uno striscione con scritto “Preziosi vattene” e si sono messi a presidiare gli ingressi, senza ostacolare, comunque, l’ingresso allo stadio di chi voleva vedere la partita.

È stato questo lo sciopero del tifo, messo in atto dai sostenitori del Genoa in occasione di Torino Genoa, uno dei match più importanti, in chiave salvezza, per i rossoblu.

Vuoti anche gli spalti, molte sono le persone che hanno scelto di non andare allo stadio, accogliendo l’invito dei gruppi organizzati della tifoseria del Genoa che, in un comunicato, avevano spiegati motivi e modalità della contestazione nei confronti della proprietà del club.