Furgonicino ribaltato sulla A12, 5 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi

Genova. Non è in pericolo di vita l’occupante del furgoncino che dopo le 18.30 si è ribaltato in autostrada sulla A12 al km 11,5 in direzione Rosignano, tra il casello di Genova Est e Genova Nervi. La persona è stata soccorsa dal 118 portata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Prima del tratto interessato dall’incidente si è formata una coda di 5 km.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.