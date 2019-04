Genova. Ancora un problema causato dai cantieri di posa delle fibre ottiche.

Ieri sera, poco dopo le 23, la squadra dei vigili del fuoco di Multedo è intervenuta in via Chiaravagna per una fuga gas.

A provocarla proprio i lavori di scavo per la posa delle fibre ottiche, un escavatore ha tranciato un tubo del gas metano provocandone la perdita. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuta la squadra della Ireti per la riparazione.

La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario.

In precedenza, poco dopo le 21.30, sono sempre stati i vigili del fuoco di Multedo a intervenire in via della Torrazza a Prà per l’incendio di un’auto. Per cause in via di accertamento il veicolo ha preso fuoco. L’intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse al vicino bosco.