Genova. Situazione ancora critica sull’autostrada A12 Genova Livorno per l’incidente mortale avvenuto allo sbocco della galleria Madonna della Neve, vicino al casello di Lavagna. La chiusura del tratto tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Livorno e tra Deiva e Sestri Levante in direzione Genova.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti 2 camion, uno dei quali ha effettuato un salto di carreggiata, all’altezza del km 42. Due camionisti sono morti. All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato ma rimangono code solo in direzione di Livorno e code alle uscite obbligatorie di Sestri Levante e Lavagna.

Si prevedono tempi lunghi per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove insistono tutti i mezzi coinvolti. Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l’A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.

Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. I vigili del fuoco di Chiavari, intervenuti con 7 unità, hanno messo in sicurezza l’area. Sulla dinamica indaga la polizia autostradale. Presente sul posto anche il 118