Forum europeo della migrazione, il Comune di Sestri Levante a Bruxelles

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante è presente al V meeting del Forum europeo della migrazione rivolto a funzionari di enti locali e regionali impegnati in progetti di accoglienza degli immigrati.

L’evento, organizzato dalla Commissione europea e dal Comitato economico e sociale europeo, si tiene in questi giorni a Bruxelles nella sede del CdR/Cese.

Il Forum europeo della migrazione è una piattaforma per il dialogo tra la società civile e le istituzioni europee su questioni relative alla migrazione, all’asilo e all’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Scopo del Forum è migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti coinvolti nella governance europea multilivello della migrazione: riunisce responsabili politici europei, rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali ed esponenti della società civile per discutere e consultarsi sulle principali questioni relative alla migrazione.

Il Forum si propone non solo di fornire maggiori informazioni sugli ultimi sviluppi della politica in materia, ma anche di raccogliere dati sulle modalità di attuazione delle politiche europee a livello regionale, locale e dei cittadini.

Nel corso della V riunione del Forum saranno in primo piano due tematiche chiave: i percorsi migratori sicuri e regolari verso l’UE e il collegamento tra governance globale e governance locale della migrazione.

In tale contesto, il Forum aprirà una riflessione su come attuare i patti globali dell’Onu sulla migrazione e i rifugiati e sul ruolo che possono svolgere le organizzazioni della società civile e altri soggetti locali per l’interazione e la cooperazione tra il livello internazionale e quello locale. I seminari organizzati nel quadro del Forum saranno incentrati su diversi aspetti collegati alle due tematiche sopra citate, quali il reinsediamento, il sostegno e l’assistenza ai migranti da parte delle comunità, la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione legale e di emancipazione dei migranti (con una particolare attenzione alle donne migranti e al ruolo delle “diaspore”, ossia le comunità stanziali di migranti al di fuori dei paesi di origine).