Follie al volante prima dell’alba: auto ribaltata a Di Negro, altra contro palo in via XII Ottobre

Genova. Follie al volante poco prima dell’alba a Genova, fortunatamente senza feriti gravi. In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale.

Intorno alle 6 in via Buozzi, a Di Negro, probabilmente a causa dell’alta velocità, una vettura si è ribaltata ed è finita con il tetto sulla carreggiata. I due giovani all’interno sono usciti autonomamente e appena con qualche graffio hanno rifiutato il soccorso del 118.

Un’ora prima in via XII Ottobre una pattuglia ha notato un’altra macchina schiantata contro un palo. In quel caso il conducente non si è fatto trovare sul posto. Forse perché ubriaco o forse perché il mezzo era rubato. Entrambe le vetture sono state rimosse.