Folla inferocita in coda all’Agenzia delle Entrate negli ultimi giorni di rottamazione delle cartelle

Genova. Stare in coda per incombenze burocratiche non piace a nessuno. Quando della coda non si vede la fine, capita un venerdì di pioggia – tra un ponte festivo e l’altro – e davanti a uno sportello non certo “simpatico” come quello dell’Agenzia delle Entrate, la tensione può salire fino alle stelle.

Stamani caos in via D’Annunzio, davanti agli uffici Riscossione, dove per sedare gli animi tra urla, proteste e mancamenti, è stato necessario anche l’intervento dei carabinieri. La lunga fila di utenti si è creata per via del forte accesso legato alle ultime giornate per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali (scadenza il 30 aprile).

I responsabili dello sportello hanno deciso di installare delle transenne per ordinare la coda ma nonostante l’operatività di tutti i desk e la decisione di tenere aperto anche nella giornata di domani, la ressa è rimasta.

L’adesione allo stralcio può avvenire anche attraverso il sito internet delle Entrate.