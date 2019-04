Fognini vince il torneo di Montecarlo, l’orgoglio di Regione Liguria: a novembre era stato premiato come sportivo dell’anno

Liguria.“Complimenti a Fabio Fognini. Lo scorso novembre l’onore di avergli consegnato il premio regione Ligure. Oggi la gioia di vederlo vincere a Montecarlo in una grande impresa”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha voluto “celebrare” il trionfo di Fabio Fognini oggi nel torneo di Montecarlo. Il tennista di Sanremo ha battuto in finale il serbo Dušan Lajović 6-3 6-4 dopo aver sconfitto nell’ordine Andrej Rublëv, Gilles Simon (ritirato), Alexander Zverev, Borna Ćorić e soprattutto Rafael Nadal, nella epica semifinale di ieri, con un 6-4 6-2 senza storia.

“Per la prima volta in trent’anni un italiano vince un torneo master – commentano dalla Regione – il nostro orgoglio è che sia un ligure che avevamo riconosciuto mesi fa come lo sportivo ligure dell’anno, in un momento molto bello e intenso all’auditorium del teatro Carlo Felice. Un grazie a Fabio per aver addirittura superato le migliori aspettative. Ti aspettiamo per festeggiare ancora”.

Parole di elogio anche dal deputato savonese del MoVimento 5 Stelle Simone Valente: “Grandissimo Fabio Fognini, orgoglio italiano e ligure – scrive su Twitter il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Che impresa straordinaria nel MonteCarlo Masters. L’Italia è nell’olimpo del tennis mondiale! Che sia un buon auspicio anche per un altro traguardo da raggiungere e che ci vede protagonisti! #AtpTotrino #ATPMasters1000”.